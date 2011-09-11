На празднике вытынанки все желающие могут освоить ее азы

В городе Могилёв-Подольский Винницкой области с 8 по 12 сентября проходит Международный творческий конкурс «Українська витинанка».

Как сообщили УНИАН в управлении по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации, на праздник съехались деятели искусства почти из всех регионов Украины, гости из Прибалтики, Беларуси, Молдовы и России.

В течение праздника мастера вытынанки будут проводить мастер классы, будут обмениваться опытом, проводить научно-практическую конференцию по искусству вытынанки, посетят музеи и исторические места Могилёв-Подольского и Ямпильского районов.

11 сентября в рамках проведения конкурса на центральной площади города будет работать «городок мастеров», где все желающие смогут освоить азы искусства вытынанки.

В этот же день состоится открытие памятника украинской вытынанке, награждение мастеров и праздничный концерт.

Вытынанки - давнее декоративное прикладное искусство. Материалом служат бумага, дерево, растительные заготовки, а инструментом, соответственно, ножницы, нож, топорик и т.п.