На взятке попался работник военкомата

В Тернопольской области при получении взятки задержан работник военного комиссариата.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, служащий одного из военных комиссариатов в Тернопольской области вымогал и получил 1 тыс. долларов взятки за решение вопроса об освобождении местного жителя от призыва на срочную воинскую службу.

По данному факту военной прокуратурой Тернопольского гарнизона возбуждено уголовное дело. Продолжается досудебное следствие.