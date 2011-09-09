На взятке попался работник военкомата
23:06, 09 сентября 2011Общество
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Сообщение из Тернопольской области
В Тернопольской области при получении взятки задержан работник военного комиссариата.
Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, служащий одного из военных комиссариатов в Тернопольской области вымогал и получил 1 тыс. долларов взятки за решение вопроса об освобождении местного жителя от призыва на срочную воинскую службу.
По данному факту военной прокуратурой Тернопольского гарнизона возбуждено уголовное дело. Продолжается досудебное следствие.
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