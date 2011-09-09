Янукович подписал закон о пенсионной реформе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №3668-VI «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» был принят Верховной Радой Украины 8 июля этого года по инициативе Кабинета Министров Украины. За принятие Закона проголосовали 248 народных депутатов Украины.

Закон предусматривает внесение ряда изменений в 22 законодательных актов, в т.ч. Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О пенсионном обеспечении», «О негосударственном пенсионном обеспечении», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам», «О прокуратуре», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О государственной службе», «О научной и научно-технической деятельности», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О судоустройстве и статусе судей».