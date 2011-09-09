СБУ подтвердила обыск в здании Апелляционного суда Крыма
18:49, 09 сентября 2011Общество
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Говорят, есть дело
Сегодня в Симферополе сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины провели обыск в здании Апелляционного суда Крыма в рамках расследования возбужденного накануне уголовного дела по факту превышения служебных полномочий и нарушений в сфере охраны государственной тайны должностными лицами суда.
Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах Крыма.
«Обыск и изъятие документов проведены в рамках расследования дела. Работает следственно-оперативная группа», - сказал он.
Другие подробности собеседник не сообщил.
Пресс-службы крымской прокуратуры и Главного управления СБУ в автономии от комментариев воздержались.
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