СБУ подтвердила обыск в здании Апелляционного суда Крыма

Сегодня в Симферополе сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины провели обыск в здании Апелляционного суда Крыма в рамках расследования возбужденного накануне уголовного дела по факту превышения служебных полномочий и нарушений в сфере охраны государственной тайны должностными лицами суда.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах Крыма.

«Обыск и изъятие документов проведены в рамках расследования дела. Работает следственно-оперативная группа», - сказал он.

Другие подробности собеседник не сообщил.

Пресс-службы крымской прокуратуры и Главного управления СБУ в автономии от комментариев воздержались.