Губернатор говорит, что Киевщина кормит себя, столицу и готова - заграницу

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что Агропромышленный комплекс Киевщины полностью обеспечивает продукцией область и столицу и имеет значительный экспортный потенциал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, по словам А.ПРИСЯЖНЮКА, показатели сельскохозяйственного производства в регионе в этом году лучше, чем в прошлом году.

«Мы и в дальнейшем будем способствовать использованию сельскохозяйственных угодий по назначению, применять новейшие сельскохозяйственные технологии, повышая производительность труда», - отметил председатель КОГА.

Он сообщил, что в этом году в области обмолочена ранняя группа зерновых и зернобобовых культур на площади 367 тысяч га, намолочено – 1035 тыс. тонн зерна при урожайности 28,2 ц/га, что на 2,2 ц/га больше, чем в прошлом году. Хозяйства Киевщины собрали более 600 тыс. тонн пшеницы.

Также, по словам губернатора, с целью обеспечения продовольственной безопасности населения в области принята программа «Зерно Киевщины на 2011-2015 годы», согласно которой в областном бюджете предусмотрены средства для закупки 10 тыс. тонн зерна продовольственной пшеницы. Проводится сбор крупяных культур, которые тоже хорошо уродили.

Кроме того, А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что аграриям следует теснее работать с научными работниками, ведь именно такое сотрудничество интенсифицирует результативность сельского хозяйства области.