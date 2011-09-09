Евро на межбанке резко пошло вниз

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9860/7,9945, к 12:00 сузился спрэд 7,9905/7,9940. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 7,9935/7,9960 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2687/92, к 12:00 цены снизились 0,2681/84. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,2679/82. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8249 (+0,2949).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3790/1,3935. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,0910/11,1045, к 12:00 цены ушли вниз 11,0690/11,0775. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0425/11,0500.