Погода на субботу

В субботу, 10 сентября, в Украине преимущественно без осадков, температура днем – от 17 до 25° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в стране переменная облачность. Без осадков, лишь в восточной части и в Крыму местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в восточных областях и южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 5-10°, в Карпатах - 1-6° тепла, днем - 17-22°; в южной части ночью - 11-16°, днем - 20-25°.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-10°, днем - 17-22°.

По г. Киеву переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 8-10°, днем - 19-21°.

9 сентября температура воды в Черном и Азовском морях - 20-23°, в Днепре возле Киева - 19°.