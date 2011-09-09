Все тайны Титикаки - за один вечер

Вечером в пятницу, 9 сентября, в агентстве УНИАН состоится очередное заседание Клуба путешественников «УНИАН - Тут и там».

На этом заседании писатель и путешественник Максим КИДРУК расскажет о своих путешествиях в Перу. Он поделится, как дешево долететь в Латинскую Америку, как спланировать маршрут. Участники клуба смогут услышать истории о загадочных рисунках в пустыне Наска, затерянном городе инков Мачу-Пикчу, самом высоком судоходном озере мира Титикака и многие другие невероятные приключенческие истории. И, конечно, говорит М.КИДРУК, можно будет увидеть все это, поскольку во время каждого путешествия он много снимает, и всегда ищет интересные ракурсы.

К участию в заседании Клуба путешественников, по словам организаторов, приглашаются «все, кто мечтал, мечтает или будет мечтать побывать в Латинской Америке».

Место проведения: Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал. Начало в 18:30. Вход свободный.

Справка УНИАН. Основателями клуба выступили УНИАН и туристический сайт “Тут и там”.

Идея проекта, по словам главного редактора УНИАН Александра ХАРЧЕНКО, заключается в том, чтобы «дать возможность тем, кто осуществил интересное путешествие по Украине (Тут), или за границей (Там), рассказать о нем в непринужденной, камерной обстановке таким же коллегам-путешественникам. По сути, речь идет о развитии жанра устных дорожных заметок, которые благодаря современным техническим возможностям можно каждый раз создавать как яркое авторское шоу».

Организаторы отмечают, что в работе клуба может принять участие каждый желающий – как в роли слушателя, так и в роли ведущего.