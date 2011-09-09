Число жертв ДТП на Черниговщине возросло до девяти человек

Количество жертв ДТП в Черниговской области увеличилось до девяти человек.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Украины.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли 7 человек, один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в Менскую больницы.

В то же время, по данным пресс-службы Управления ГАИ МВД Украины, в этой аварии пострадали два человека: водитель грузовика и пассажир автобуса.

По факту происшествия правоохранительными органами ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером возле с. Волоскивцы Менского района, на 44-ом км автодороги Чернигов-Гремяч, водитель грузового автомобиля Volvо не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes, который перевозил 9 пассажиров по маршруту "Киев-Короп".