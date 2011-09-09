Украинцы активно запасаются валютой

В августе украинцы купили иностранной валюты на 824 миллиона долларов больше, чем продали, сообщили в Нацбанке.

По данным регулятора, объем приобретенной населением иностранной валюты в августе достиг рекордного для 2011 года уровня в 3,03 миллиарда долларов.

Объем проданной валюты банкам по итогам августа-2011 также был рекордным - 2,21 миллиарда долларов.Соответствующие изменения в настроениях банкиры объясняют тем, что на август приходится подавляющая часть отпусков украинцев.

Напомним, в июле, несмотря приближения к концу сезона отпусков, тенденция скупки иностранной валюты на наличном рынке продолжалась. За месяц украинцы приобрели инвалюты на 0,87 млрд дол. больше, чем продали (в долларовом эквиваленте).

ТСН