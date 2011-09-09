В Киеве открылась выставка о массовых расстрелах евреев

8 сентября в Киеве состоялось официальное открытие выставки «Холокост от пуль: массовые расстрелы евреев в Украине 1941-1944», посвященное памяти жертв Бабьего Яра. Организаторами выставки выступили Фонд Виктора Пинчука в партнерстве с Мемориалом Шоа (Memorial de la Shoah), организацией «Яхад-Ин Унум», а также посольствами Израиля, Франции, Германии и Соединенных Штатов Америки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Виктора Пинчука, выставка будет демонстрироваться в «Украинском доме» (Киев, Крещатик, 2) с 9 сентября по 3 октября 2011 года.

Выставка уже демонстрировалась в Париже, Нью-Йорке и других городах и впервые представлена в Украине. Проект направлен на воспитание толерантности в украинском обществе и особенно молодежи. Выставка является частью мероприятий государственного уровня в рамках программы памяти 70-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

В открытии выставки приняли участие: автор проекта римско-католический священник из Франции Патрик ДЕБУА, барон Эрик де РОТШИЛЬД, президент Мемориала Шоа, Франция, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, председатель фонда Виктор ПИНЧУК, послы Израиля, Франции, Германии, США, Великобритании и других, ведущие историки, эксперты и др.

Выставка подготовлена Мемориалом Шоа, в который входят архив, музей, образовательный центр и место почтения памяти, и была обновлена и адаптирована с участием ведущих украинских экспертов. Проект «Холокост от пуль» базируется на труде отца П.ДЕБУА, который много лет занимается архивными и археологическими исследованиями, а также видеодокументированием свидетельств очевидцев массовых расстрелов в Украине. Экспозиция включает информацию об исторических фактах, видео-интервью, документы времен войны, фотографии найденных массовых захоронений и предметы: пули, гильзы и др.

С целью максимального информирования, заинтересованности и привлечения к диалогу украинских школьников и студентов во время выставки будет реализовываться образовательная программа, созданная Институтом визуальной истории и образования Фонда Шоа Университета Южной Калифорнии и Украинским центром изучения истории Холокоста.

Также в рамках мероприятия отец П.ДЕБУА представил свою книгу «Хранитель воспоминаний. Кровавыми следами Холокоста», впервые переведенную на украинский язык при финансовой поддержке Посольства Франции. Эта книга стала лауреатом Национальной еврейской книжной премии в 2008 году.

Фонд Виктора Пинчука совместно с «Исторической правдой», медиа-партнером выставки, запустил вебсайт выставки: www.istpravda.com.ua/holocaust-history.

Вход на выставку свободный.