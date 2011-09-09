На месте исторической синагоги во Львове строят гостиницу

Мэр Львова Андрей САДОВЫЙ заверил руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины Анну ГЕРМАН, что строительство гостиницы к Евро-2012 на месте львовской синагоги «Турей Захав», известной как «Золотая роза», приостановлено.

Об этом УНИАН сообщила сама А.ГЕРМАН.

«Сегодня утром я разговаривала с А.САДОВЫМ – городским председателем Львова. Он заверил меня, что дело со строительством гостиницы для болельщиков Евро-2012 возле руин синагоги «Золотая роза» приостановлено», - отметила А.ГЕРМАН.

В то же время она подчеркнула, что “мировая общественность не должна терять бдительность в этом деле”, ведь “это место дорого евреям всего мира”. “Меня очень порадовало заверение А.САДОВОГО о том, что дело со строительством приостановлено. Но боюсь, что оно может быть возобновлено”.

А.ГЕРМАН также сообщила, что обращается к инвестору, которому местные власти продали это место для застройки, и просит его отказаться от этого бизнес-проекта. «Ничего хорошего из этих прибылей не будет. Это будут наиболее позорно заработанные деньги», - подчеркнула советник Президента.

Справка УНИАН. Синагога “Турей Захав” во Львове была построена в 1582 году и считалась одной из самых красивых и почитаемых синагог Восточной Европы. Ее разрушили фашисты в 1941 году. Остатки здания в 1998 году включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1999-м - в Программу восстановления выдающихся памятников истории и культуры Украины.

В конце августа 2011 года во Львове начался снос остатков синагоги с целью построить там гостиничный комплекс для болельщиков Евро-2012. Информацию об этом распространили западноевропейские СМИ, судя по сообщениям которых, камней XVI века на площадке уже не осталось.

Корреспонден The Guardian напомнил, что другое место массовых убийств во Львове - Цитадель - превращено в пятизвездочный отель. «Удивительным образом, отель принадлежит Владимиру Губицкому, заместителю главы Львовской облгосадминистрации, ответственному за сохранение культуры и наследия», - отмечает журналист.