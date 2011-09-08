Мужчина пригласил мальчика домой, напоил и изнасиловал

В Хмельницкой области возбуждено уголовное дело против 56-летнего ранее осужденного мужчины, который принудил к половым отношениям несовершеннолетнего парня.

Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник Отдела связей с общественностью УМВД в Хмельницкой области Юлия ГРИНЬ, преступление было совершено в одном из сел Новоушицкого района.

Мужчина, встретив на улице мальчика, предложил ему пойти к себе в госте, где напоил водкой и изнасиловал. Родители несовершеннолетнего узнали о преступлении только через несколько дней. В данное время с мальчиком работают психологи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 153 Уголовного кодекса Украины «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетней или малолетнего, или если оно повлекло особо тяжкие последствия», ему угрожает до 15 лет лишения свободы.