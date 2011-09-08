В Сумах создан "Кадетский корпус"

На базе Сумского лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени И.Г.Харитоненко создан государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И.Г.Харитоненко.

Соответствующий указ подписал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. Текст документа обнародован на его сайте.

Своим решением Президент поддержал предложение Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Министерства обороны Украины, Сумского областного совета и Сумской областной государственной администрации относительно создания в сфере управления Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины указанного учебного заведения.

Кроме того, в указе отмечается, что решение принято с целью создания надлежащих условий для развития детей, желающих получить военные профессии.

Кабинету министров Украины поручено осуществить в установленном порядке мероприятия, связанные с созданием лицея-интерната, решив, в частности, вопрос относительно продолжения обучения в лицее-интернате учеников Сумского лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени И.Г.Харитоненко, а также материально-технического и кадрового обеспечения лицея-интерната, передачи ему необходимого для развития земельного участка и финансирования лицея-интерната из государственного бюджета Украины.