Томенко расскажет о чудесах Украины на ТВі

На телеканале ТВі 10 сентября стартует цикл передач «7 чудес Украины с Николаем Томенко».

Об этом сообщили УНИАН в Оргкомитете акции "7 чудес Украины".

Вниманию украинцев канал ТВі и идейный вдохновитель всего проекта - народный депутат Украины, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО на протяжении трех месяцев представят 21-го финалиста акции «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы». 21 программа цикла расскажет о красоте Украины: о непревзойденных замках, стойких крепостях и вычурных дворцах.

Съемки начались в начале лета и продолжаются до сих пор. Съемочная группа во главе с ведущим – Николаем ТОМЕНКО - объездили самые таинственные уголки Украины в поисках новых историй, которые бы позволили совсем с другого ракурса взглянуть на богатую украинскую культуру.

Изюминкой телепередач станет то, что творческой группе удалось попасть непосредственно в «сердце» туристических объектов: они сняли недоступные обычному посетителю закрытые подземные пещеры, уникальные коллекции и секреты.

Первым туристическим объектом, о котором узнает вся Украина уже в эту субботу, станет одно из самых романтичных мест Черниговской области – дворец в Качановке, где в свое время творили Шевченко, Гоголь, Врубель, Маркевич, Вовчок, Глинка.

Следующая передача будет посвящена одному из крупнейших и древнейших фортификационных сооружений Украины – древней крепости в Меджибоже.

Начало программ – в 20.00.

Как сообщал УНИАН, общенациональная акция «7 чудес Украины» была основана Фондом Николая ТОМЕНКО «Родная страна» в 2007 году. Тогда, по результатам акции страна определила «7 историко-архитектурных чудес Украины», а уже через год – «7 природных чудес Украины». Сейчас подходит к завершению третий этап акции – «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы», где за звание лучших борются фортификационные и замково-дворцовые комплексы Украины. 22 августа среди 138 претендентов из всех областей Украины эксперты выбрали 21 финалиста: 7 лучших замков, 7 лучших крепостей и 7 лучших дворцов. На очереди определение победителей. По условиям конкурса, они будут определены путем экспертного и Интернет-голосования (50/50). Продлится голосование до 1 декабря 2011 года, а выбрать собственную семерку победителей и отдать за них свой голос можно на официальном сайте акции www.7chudes.in.ua.