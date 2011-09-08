В Киеве избили первого заместителя министра обороны

В Киеве неизвестные совершили нападение на высокопоставленного чиновника Министерства обороны Украины.

Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, 7 сентября в 20.42 в дежурную часть Шевченковского райуправления милиции поступило сообщение, что на площадке возле собственной квартиры в доме по улице Дегтярёвской лежит окровавленный мужчина.

По указанному адресу немедленно выехали руководство главного и районного управлений столичной милиции, следственно-оперативные группы.

На месте происшествия было установлено, что потерпевшим является 58-летний местный житель, высокопоставленный чиновник Минобороны. По его словам, около 20.20 он поднимался по лестнице в свою квартиру, когда между вторым и третьим этажами дома двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения. У чиновника отобрали кожный портфель с деньгами, двумя мобильными телефонами и личными документами.

После оказания неотложной медицинской помощи врачи доставили потерпевшего в Центральный госпиталь Министерства обороны Украины.

Во время проведения оперативных мероприятий работники правоохранительных органов установили несколько свидетелей, по описанию которых составлены фотороботы подозреваемых.

Следственным отделом Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по розыску подозреваемых. Продолжается следствие.

По данным информированных источников, пострадавший является первым заместителем министра обороны Владимиром МОЖАРОВСКИМ.