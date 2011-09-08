В райотделе милиции повесился вор

В райотделе милиции Хмельницкого задержанный повесился на оконной решетке при помощи собственного ремня.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Хмельницкой области, 33-летний безработный житель Хмельницкого был задержан сразу после того, как он проник в третий за ночь частный дом с целью кражи, но натолкнулся на его владельцев. Задержав вора, хозяева вызвали работников милиции.

В отделении милиции мужчина написал явку с повинной, сознавшись, что пошел на кражу из-за отсутствия денег.

По факту самоубийства прокуратурой Хмельницкого проводится доследственная проверка, а работники отдела внутренней безопасности осуществляют служебное расследование.