Евро на межбанке валится

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9950/8,0020 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2707/11, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2515/11,2630. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно повысились – 1,4075/77 (среда — 1,4064/66).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9710/7,9910.