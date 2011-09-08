Украина готова присоединиться к третьему энергопакету Евросоюза

Украина готова присоединиться к третьему энергетическому пакету Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил украинским журналистам в Брюсселе директор Департамента Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины Василий ФИЛИПЧУК после заседания комитета политики и безопасности Украина-ЕС.

“Мы подтвердили, что мы привержены нашему участию в Энергетическом содружестве и готовы рассмотреть имплементацию в Украине новых энергетических стандартов при соответствующих условиях, то есть переходных периодов, финансовой помощи, и это со стороны ЕС было очень положительно и высоко оценено”, - сказал представитель украинского МИД.

По его словам, окончательно решение о присоединении к третьему энергетическому пакету будет одобрено на министерском заседании стран - участниц Энергетического содружества в конце года.

В.ФИЛИПЧУК отметил, что Украина не боится возможных негативных последствий от присоединения к третьему энергопакету для отношений с Россией.

“Мы считаем, что третий энергетический пакет является шагом в правильном направлении. Мы не видим угрозы ни для одной из третьих стран”, - подчеркнул он.

“Мы считаем, что либерализация энергетического рынка полезна для всех”, - добавил представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, третий энергетический пакет предусматривает, в частности, дальнейшее распределение продавцов энергоресурсов и компаний, которые занимаются их транспортировкой.

Третий энергетический пакет ЕС был резко негативно воспринят Россией, которая неоднократно заявляла о возможности значительного повышения цен на газ для стран Европы в случае его имплементации.

Украина подписала протокол о присоединении к Энергетическому содружеству 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля этого года.