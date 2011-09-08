В Полтаве 23 сентября - выходной

Мэрия Полтавы рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций объявить 23 сентября - День города - выходным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавского горсовета.

Распоряжение с рекомендацией объявить 23 сентября выходным днем подписал городской голова Александр МАМАЙ.

Рабочим днем рекомендовано установить другой день недели, который приходится на выходной день, согласно определенной на предприятии, учреждении или организации продолжительности рабочей недели.