Первая в Украине ночь анимэ состоится в Черкассах 10 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, вниманию зрителей в амфитеатре одного из парков будут представлены такие фильмы: «Девушка, которая покорила время», «Мой сосед Тоторо», «Ковбой Бибоп: достучаться к небесам», «Время Евы», «Девочка-лисичка Yobi», «Небесные скитальцы».

Все желающие смогут абсолютно бесплатно принять участие в кинопросмотре с 20.00 10 сентября до 5.00 11 сентября.

*** Анимэ - японская анимация. В отличие от мультфильмов других стран, предназначенных в основном для просмотра детьми, значительная часть созданного анимэ рассчитана на подростковую и взрослую аудиторию, и во многом за счет этого имеет высокую популярность в мире. Анимэ отличается характерной манерой воссоздания персонажей и фонов.