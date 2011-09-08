Азаров заменит Януковича

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в четверг, 8 сентября, посетит с рабочей поездкой Сумскую область.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Ранее планировалось, что в этот день Сумскую область посетит Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Ожидается, что Н.АЗАРОВ побывает в Сумском лицее с усиленной военно-физической подготовкой имени Ивана Харитоненко, а также примет участие в открытии после капитального ремонта участка автодороги государственного значения М-02 Кипти-Глухов-Бачевск.