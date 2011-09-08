Украинцы потратили в Польше 220 млн. долл., а поляки в Украине - 30

Граждане Польши во II квартале т.г. потратили в Украине около 32 млн. долларов, что более чем на 20% больше показателей предыдущего квартала и на 2% больше II квартала 2010 года.

Об этом сказано в исследовании польского Госкомстата (GUS), которым располагает УНИАН.

Поляки в апреле-июне во всех странах непосредственных восточных соседях потратили 48 млн. долларов, что 17% больше показателей II квартала прошлого года и на 26% больше первых трех месяцев 2011 года.

В Калиниградской области Российской Федерации потратили на товары и услуги около 9 млн. долларов, а в Беларуси – 7 млн. долларов.

Поляки в среднем тратили в Украине, Беларуси и России от 70 до 80 долларов.

В 70% случаев польские граждане покупали за восточной границей топливо, в 10% - алкоголь и больше 5% - сладости.

Как сообщал УНИАН, граждане Польши в первом квартале текущего года купили в Украине товаров на сумму около 27 млн. долларов, что составило почти 70% всех покупок поляков за восточной границей.

За весь прошлый год поляки потратили на товары и услуги в странах-восточных соседях 160 млн. долларов (по текущему курсу).

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Граждане Украины во втором квартале текущего года купили в Польше товаров на около 220 млн. долларов, что на почти 20% больше показателей I квартала т.г. и на 10% больше, чем во II квартале прошлого года.

Украинцы оставили в польских магазинах денег больше всех иностранцев, пересекавших Восточную границу Польши с Украиной, Беларусью и Россией, и потратили вместе 375 млн. долларов.

Частные закупки всех иностранцев увеличились на 10% в квартальном выражении и 16% в годовом.

Белорусы потратили в Польше около 135 млн. долларов, а россияне – 20 млн. долларов.

Граждане Украины в среднем тратили в польских магазинах 180 долларов, белорусы – 160 долларов, а россияне – 120 долларов.

Украинцы традиционно чаще всего покупали у поляков строительные материалы, домашнюю технику и запчасти к автомобилям.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале года частные покупки украинцев в приграничных польских магазинах увеличились на 20% до около 180 млн. долларов, что составило половину всех затрат иностранцев, пересекающих восточную границу Польши.

В прошлом году украинцы увеличили закупки в пограничных районах Польши на 10% до около 800 млн. долларов

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Справка УНИАН. Польский GUS оценивает затраты пересекающих восточную границу Польши иностранцев и поляков на базе заполняемых ими анонимных анкет, в которых они декларируют планируемые затраты, с 2008 года.

Украинское законодательство разрешает ввозить в страну "в частном порядке" (без таможенного оформления) товары стоимостью до 200 евро.