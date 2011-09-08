19 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ откроет вертолетную площадку в Каневе, сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации со ссылкой на губернатора Сергея ТУЛУБА.

Вчера С.ТУЛУБ посетил с рабочей поездкой Канев, где ознакомился с состоянием реконструкции туристического комплекса «Авто-река» и Ярмарочной площади, посетил нижнюю пристань и находящийся рядом парк, побывал на могиле и в музее Тараса Шевченко.

По словам С.ТУЛУБА, торжественное открытие туристического комплекса «Авто-река» и Ярмарочной площади запланировано на 19 сентября. В мероприятиях примет участие лично В.ЯНУКОВИЧ.

Также в этот день запланировано открытие после реставрации комплекса «Могила и памятник Т.Г.Шевченко» и новой вертолетной площадки с пассажирским терминалом пропускной способностью 50 пассажиров в час в селе Пекари Каневского района.