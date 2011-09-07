На Прикарпатье отмечают 120 лет эмиграции в Канаду

Сегодня в селе Небылив Рожнятовского района Ивано-Франковской области проходят мероприятия по случаю 120-летия трудовой эмиграции украинцев в Канаду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в мероприятиях примут участие представители канадской делегации, которая находится на Прикарпатье, проявив заинтересованность в проведении украинско-канадского бизнес-форума, а также председатель облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК и его заместитель Роман ИВАНИЦКИЙ.

В Рожнятовский райгосадминистрации УНИАН сообщили, что участники торжеств посетят Циневский историко-краеведческий музей, а в селе Небылив состоится торжественное вече возле памятного знака первым эмигрантам в Канаду Ивану Пылыпиву и Василию Илиняку.

Побывают гости и в селе Ясень, где почтят память священника, писателя - одного из основателей «Русской троицы» Ивана Вагилевича.

Продолжатся праздничные мероприятия вечером в Рожнятове, где в Народном доме выступит Ивано-Франковский национальный академический ансамбль песни и танца «Гуцулия», будут развернуты выставки декоративно-прикладного искусства и художников края, книжно-иллюстративные выставки, тематические полочки: «Украина и украинцы», «Снится родная земля» и тому подобное.

Справка УНИАН. Село Небылив – первое украинское село, которое вошло в историю трудовой эмиграции из Галичины в Канаду.

7 сентября 1891 года канадский пароход «Орегон» преодолел за две недели расстояние между Европой и Канадой. Среди пассажиров были двое жителей Небылова – Иван Пылыпив и Василий Илиняк. После них в Северную Америку направились 120 семей - треть села.

Эмиграционный синдикат, созданный канадским правительством, отправил на территорию Западной Украины более 6 тысяч вербовщиков. Агент, завербовавший семью в Канаду, получал от 2 до 5 долларов за каждого переселенца.

Сохранилась карта районов Галичины, Буковины и Польши, откуда эмигрировали первые переселенцы в Канаду. Известно, что в 1891-1901 годах из Восточной Галичины эмигрировали в Канаду и США 78 тысяч украинцев. В 1901-1911 годах выехало 224 тысячи человек. Таким образом, в начале XX века лишь из Восточной Галичины эмигрировало более 302 тысяч украинцев.

Сегодня в Канаде проживают 1 млн. 200 тысяч украинцев.