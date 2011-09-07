В авиакатастрофе погибли хоккеисты из Украины

В авиакатастрофе под Ярославлем погибло трое граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в Посольстве Украины в Москве.

«Среди погибших было трое граждан Украины – киевляне Виталий АНИКЕЕНКО и Даниил СОБЧЕНКО, а также харьковчанин Александр ВЬЮХИН», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данные игроки Ярославского ХК «Локомотив» имели паспорта как РФ, так и Украины.

По его словам, они вылетали из Ярославля по паспортам РФ, однако, несмотря на это, посольство считает их гражданами Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, пассажирский самолет Як-42 упал и загорелся вскоре после вылета из аэропорта Ярославля.

По данным МЧС России, на борту самолета находились 45 человек, 43 из них погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали 26 игроков и тренер хоккейной команды «Локомотив». Среди них – хоккеисты сборных Чехии и Словакии. В списке погибших игроков, опубликованном на сайте Life News, значатся бывший вратарь сборной Украины А.ВЬЮХИН и украинский нападающий Д.СОБЧЕНКО, однако в графе «национальность» они определены как россияне.