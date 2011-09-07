Янукович выразил соболезнования Медведеву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в связи с авиакатастрофой самолета Як-42.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«От имени народа Украины и от меня лично прошу Вас передать искренние слова соболезнования родным и близким погибших», – говорится в соболезновании главы Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, пассажирский самолет Як-42 упал и загорелся вскоре после вылета из аэропорта Ярославля.

По данным МЧС России, на борту самолета находились 45 человек, 44 из них погибли.