Мариуполь из-за холеры потерял 75 тысяч отдыхающих

Приморский город Мариуполь в Донецкой области нынешним летом, по предварительным подсчетам, из-за вспышки холеры, которая длилась с 29 мая по 2 сентября, недосчитался 75 тыс. отдыхающих.

Об этом сообщает местный сайт ilich.in.ua со ссылкой на начальника аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета Александра ТАТАЙЯ. По его словам, из-за холеры посещаемость на городских пляжах в этом году упала на 25%.

«Городские пляжи не пустовали, но количество курортников в связи с запретом на купание было заметно меньше. Если в прошлом году каждый месяц на пляжах отдыхало свыше 100 тыс. человек, то в этом сезоне не более 75 тысяч», - рассказал А.ТАТАЙ.

Он отметил, что меньше всего был загружен центральный пляж на Приморском бульваре и Левобережный, но больше обычного наблюдалось людей на Песчаном пляже.

А.ТАТАЙ объяснил это тем, что Песчаный пляж «расположен на окраине города в непосредственной близости к Першотравневому району, на который не распространялись запреты на купание».

В то же время он сообщил, что и без работы спасатели не сидели - каждую неделю сотрудники аварийно-спасательной службы спасали и возвращали на берег порядка 40 человек, унесенных в море на матрасах или заплывших за буйки. Чаще приходилось искать и маленьких детей, которых взрослые теряли на пляжах из виду.

«Единственное – уменьшилась нагрузка на медиков. По сравнению с прошлым сезоном отдыхающие стали более осмотрительными, и первую медицинскую помощь из-за травм и перегревов им пришлось оказывать раз в пять меньше», - констатировал начальник аварийно-водолазной службы.