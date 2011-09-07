Герега не будет комментировать «маски-шоу» в «Эпицентре»?

В пресс-службе председателя Киевского городского совета Галины ГЕРЕГИ не комментируют события вокруг сети строительных гипермаркетов “Эпицентр”.

На обращение УНИАН в пресс-службе сказали, что как государственные служащие не могут комментировать переданную в СМИ информацию, и подчеркнули, что ситуация с офисом “Эпицентра” не связана с работой Киевсовета.

Собеседник агентства также отметил, что не будет комментировать ситуацию и сама Г.ГЕРЕГА, поскольку она на сегодняшний день является госслужащим и в связи с избранием на должность секретаря Киевсовета «уже давно передала дела по ведению бизнеса, связанного с «Эпицентром».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, представители сети «Эпицентр» заявили, что силовики в масках захватили офис компании в Киеве и проводят выемку документов.

В частности, представитель строительного гипермаркета сообщил: «На Братиславской, 11 люди в масках из спецподразделения сломали двери в двух офисах, побили охранников, положили их на пол, ворвались в офис и проводят обыски и выемки».

На вопрос, какую структуру представляют силовики, собеседник агентства ответил: «Вроде бы СБУ. 99% - что «Альфа». Вместе с тем он сказал, что на черной форме силовиков «ничего не написано».

В пресс-центре СБУ не смогли предоставить информацию, проводятся ли подразделами спецслужбы какие-то действия по указанным адресам.