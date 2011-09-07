Мужчина принес в больницу гранату

В Литинском районе Винницкой области мужчина принес гранату РГ-42 на территорию участковой больницы.

Об этом сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области.

Житель с. Уладовка принес на территорию участковой больницы, которая расположена в этом же селе, неизвестный предмет, похожий на ручную гранату. Соответствующее сообщение поступило в районный отдел милиции.

Выехав на место события, правоохранители установили, что предмет действительно является ручной гранатой РГ-42. По словам гражданина, гранату РГ-42 он нашел 4 сентября 2011 года в мусоре на обочине дороги, ведущей в с. Матяшевка.

Сейчас место события охраняют работники Литинского райотдела милиции.