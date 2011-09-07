В Житомирской области сгорел школьный автобус

14:25, 07 сентября 2011
Общество
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Водитель успел увести детей

В Житомирской области сгорел школьный автобус.

Как сообщил УНИАН работник пресс-службы УМЧС в Житомирской области Сергей УЛАНОВ, пожар произошел около 17.00 6 сентября в Емильчинском районе.

Водитель ПАЗа успел остановить автобус и отвести детей на безопасное расстояние, после чего сообщил о пожаре спасателям и в автопарк.

Вероятной причиной пожара специалисты называют короткое замыкание электропроводки.

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