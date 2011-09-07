В Житомирской области сгорел школьный автобус.

Как сообщил УНИАН работник пресс-службы УМЧС в Житомирской области Сергей УЛАНОВ, пожар произошел около 17.00 6 сентября в Емильчинском районе.

Водитель ПАЗа успел остановить автобус и отвести детей на безопасное расстояние, после чего сообщил о пожаре спасателям и в автопарк.

Вероятной причиной пожара специалисты называют короткое замыкание электропроводки.