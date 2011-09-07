В Житомирской области сгорел школьный автобус
14:25, 07 сентября 2011Общество
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Водитель успел увести детей
В Житомирской области сгорел школьный автобус.
Как сообщил УНИАН работник пресс-службы УМЧС в Житомирской области Сергей УЛАНОВ, пожар произошел около 17.00 6 сентября в Емильчинском районе.
Водитель ПАЗа успел остановить автобус и отвести детей на безопасное расстояние, после чего сообщил о пожаре спасателям и в автопарк.
Вероятной причиной пожара специалисты называют короткое замыкание электропроводки.
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