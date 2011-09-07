Госстат обнародовал инфляцию за август

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в августе 2011 года против июля составила 0,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в августе 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составил 4,9%, против августа 2010 года - 8,8%, в январе-августе 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 7,8%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в августе 2011 года по сравнению с июлем 2011 года составила 0,4%, против декабря 2010 года – 4,1%.