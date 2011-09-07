Завтра в Украине - дожди

Завтра в Украине ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем отдельные грозы, лишь в Крыму, большинстве южных, а ночью и центральных областях без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 9-14°, днем 15-20°, на востоке до 24°; в южной части ночью 13-18°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 9-14°.

В Киевской области в четверг ожидаются небольшие кратковременные дожди, днем отдельные грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 15-20°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 18-20°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-23°, в Днепре возле Киева 20°.