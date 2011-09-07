Киевская область подружится с китайской провинцией Хубэй

Руководство Киевской области и китайской провинции Хубэй достигли договоренности содействовать развитию сотрудничества регионов в сфере экономики, образования, здравоохранения, туризма, спорта и физической культуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, указанная договоренность была достигнута во время встречи председателя КОГА Анатолия ПРИСЯЖНЮКА с официальной делегацией провинции Хубэй Китайской Народной Республики во главе с заместителем губернатора народного правительства провинции Хубэй Джан ДЕЙЛИ.

Стороны договорились проводить обмен делегациями и специалистами, организовывать стажировку специалистов, способствовать созданию украинско-китайского культурно-образовательного центра с целью налаживания связей между культурными и учебными заведениями регионов.

«Эта встреча начинает новый этап отношений, теперь мы начинаем осуществлять ряд совместных проектов в области автомобилестроения, здравоохранения, спорта. Уже в ближайшее время мы согласуем новые инвестиционные решения», - сообщил по результатам встречи А.ПРИСЯЖНЮК.

В свою очередь, заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Татьяна ПОДАШЕВСКАЯ, курирующая социально-гуманитарное направление деятельности, подчеркнула: «Мы готовы сотрудничать по разным направлениям, наши регионы имеют мощный потенциал, нам есть что обсуждать, делиться опытом». По ее словам, было бы хорошо, чтобы между образовательными заведениями провинции Хубэй и Киевской областью наладилось плодотворное и многолетнее сотрудничество в научной сфере и учебном процессе.

Вместе с тем, в сообщении сказано, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в соответствии с двусторонними договоренностями и в рамках обмена студентами, в провинцию Хубэй уже направлены данные о кандидатурах выпускников Переяслав-Хмельницкого педагогического университета им. Г. Сковороды для учебы по однолетней Программе полной стипендии в Хуажонском университете.