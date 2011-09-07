Более тысячи фермеров официально обратились к власти

Более тысячи руководителей малых, средних и крупных агропредприятий обращаются к руководству государства с просьбами отменить экспортные пошлины на зерновые и внести изменения в Налоговый кодекс Украины о возобновлении обложения налогом на добавленную стоимость операций с экспортом зерновых и масличных культур.

Об этом сказано в открытом письме руководителей агропредприятий к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и председателю Верховной Рады Украина Владимиру ЛИТВИНУ.

Как отмечается в письме, текст которого передан УНИАН, отечественные аграрии получили в текущем году около 50 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, которые являются вторым по рекордности урожаем за всю историю независимой Украины. Такой объем позволил бы не только обеспечить внутреннюю потребность украинских потребителей, но и экспортировать более 25 млн. тонн хлеба, таким образом пополнив валютные поступления на почти 5 млрд. долларов США. Это в свою очередь позволило бы увеличить инвестиции в аграрный сектор и существенно повысить производство аграрной продукции в Украине в ближайшие годы.

«Однако ситуация, сложившаяся на зерновом рынке Украины, вызывает глубокую обеспокоенность хлеборобов, - подчеркивают авторы письма. – Речь идет об установлении с 1 июля 2011 года экспортных пошлин на основные зерновые культуры, такие как кукуруза, ячмень и пшеница. Кроме того, также с 1 июля текущего года вступили в силу положения Налогового кодекса Украины об отмене обложения налогом на добавленную стоимость операций с экспортом (вывозом) зерновых культур».

Как заявляют аграрии, такие изменения законодательства привели к катастрофической ситуации на зерновом рынке Украины, а именно, цены на зерновые культуры с июля по сентябрь снизились в среднем на 550 грн. за тонну - до 1550 грн/т.

В то же время, отмечают авторы письма, себестоимость основных культур в расчете на 1 га увеличилась в среднем на 35% в первую очередь за счет подорожания горюче-смазочных материалов (на 55%), минеральных удобрений (на 50%) и средств защиты растений (на 35%) и на данный момент составляет от 1400 до 1500 грн/т в зависимости от региона. Кроме того, расходы на заработную плату в структуре себестоимости выросли за последний год на 32%, что не только обеспечило работой, но и увеличило доходы почти 6,5 млн. жителей сельской местности, подчеркивается в письме. А также почти в два раза возросла арендная плата за землю.

«Таким образом, цена, сложившаяся на рынке на сегодняшний день, едва позволяет покрыть расходы на производство зерна. В то же время уровень рентабельности зерновых культур в среднем составляет всего 7%, в то время когда процентные ставки в Украине на кредитные ресурсы в гривнях превышают 20%, что не позволяет в полной мере профинансировать осенне-полевые работы 2011 года, не говоря уже об инвестициях в основной капитал, в частности на обновление машинно-тракторного парка, который, как известно, находится на уровне 80% изношенности. Нет возможностей строить современные элеваторы и другие инфраструктурные объекты», - отмечают представители агропредприятий.

Они подчеркивают, что сейчас полностью приостановлены все инвестиционные проекты не только в растениеводстве, но и в животноводстве, которое всегда было малорентабельным и компенсировалось за счет более высокой рентабельности в растениеводстве. «Мы вынуждены прекратить производство основных видов животноводческой продукции в сложившихся условиях, что приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в АПК и нанесет разрушительный удар по украинскому селу», - подчеркивают аграрии.

При этом они обращаются к представителям власти «с просьбой дать поручение соответствующим государственным структурам о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство, в частности относительно отмены экспортной пошлины и внесения изменений в Налоговый кодекс Украины о возобновлении обложения налогом на добавленную стоимость операций с экспортом зерновых и масличных культур».

Как подчеркивают авторы письма, «как можно скорейшее решение поставленных вопросов позволит обеспечить страну и в последующие годы высокими урожаями и значительным уровнем инвестиций в наиболее перспективный сектор. Это также позволит снять социальное напряжение в сельской местности, где проживает 15 млн. граждан Украины».

Письмо подписали больше тысячи руководителей малых, средних и крупных агропредприятий.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 июля ввела пошлины на экспорт зерна. Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не ниже 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не ниже 23 евро за тонну, и на кукурузу – 12%, но не ниже 20 евро за тонну.

Указанная норма действует до 1 января 2012 года.