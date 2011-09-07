В аэропорту «Борисполь» оставили только одну службу такси

В аэропорту «Борисполь» появилось единое такси: администрация аэропорта подписала с компанией «Элит-такси» договор на обслуживание пассажиров.

Как пишет газета “Сегодня “ (№197 (3914)), в «Борисполе» сообщили, что 1 сентября был подписан договор с частным перевозчиком. «Фирма прошла конкурс и оказалась лучшей по всем обозначенным критериям», - рассказала пресс-секретарь аэропорта Оксана ОЖИГОВА.

Новые таксисты работают у терминалов «В» и «F». Все выглядит, как в Европе: возле здания аэропорта пассажиров поджидают машины с шашечками, пассажир садится в машину и сразу же считается стоимость проезда - она высвечивается на табло. Еще одно новшенство - наличие терминалов для расчета кредиткой прямо в автомобиле и даже возможность пополнения счета мобильного через эту мини-кассу. Водители «Элит-такси» утверждают, что все машины - иномарки не старше 5 лет, с техосмотром, кондиционером, лицензией.

Чтобы посторонние такси не могли подъехать к зданию аэропорта, всем легальным выдали магнитные карточки, которые открывают шлагбаум на въезде. Диспетчеры аэропорта по громкой связи советуют пассажирам выбирать только легальное такси. А с посторонними водителями борется «Беркут».

Проезд в новом такси чуть дороже, чем цены, указанные на большой карте у аэропорта (тут цена от 160 до 240 грн.). «У нас работы стало меньше, но не намного. Ведь большинство людей хотят ехать по описанным в таблице тарифам, а эти возят дороже. Поэтому люди сами подходят к нам», - рассказал газете один из нелегальных таксистов. Он посчитал, что в центр довезет за 220 грн., а на Большую Окружную — за 240. В то же время новое такси посчитало нам 249 и 271 грн. соответственно. Впрочем, есть и третий, самый выгодный вариант - вызвать машину по телефону в аэропорт через одну из служб такси, отмечает издание. Такие довезут на Майдан - за 160 -180, на Большую окружную – 170 - 200.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил, что в октябре в «Борисполе» начнет работать новая служба такси.

Для обеспечения работы этой службы «Укрзалізниця» и аэропорт «Борисполь» были намерены закупить 500 автомобилей. Заявлялось, что эти автомобили будут оборудованы кондиционерами, современными счетчиками и другими устройствами, необходимыми для быстрого и комфортного проезда пассажиров.

Б.КОЛЕСНИКОВ ранее заявлял, что, узнав об этих планах, свои услуги государству предложили сразу несколько частных компаний-перевозчиков, однако, поскольку нет полной уверенности в их возможности выполнить свои обязательства, им было отказано.

Организация работы единого такси проводится в рамках подготовки к чемпионату Евро-2012.