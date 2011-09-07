В Белой Церкви из банкомата похитили полмиллиона

В ночь с 5 на 6 сентября в городе Белая Церковь Киевской области ограбили банкомат «Райффайзен Банк Аваль».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области.

По данным милиции, злоумышленники с помощью инструментов открыли заднюю стенку денежного автомата и забрали деньги, более 500 000 гривен. Банкомат был установлен в помещении Городской больницы № 1 в холле поликлиники. По стечению обстоятельств, незадолго до кражи в здании старые окна и двери были заменены на новые пластиковые. Этим, по мнению правоохранителей, легко воспользовались воры.

Обнаружил сломанный банкомат заведующий поликлиники в 10 часов утра. Он и сообщил об этом сотрудникам банка и правоохранителям. По словам последних, банкиры в который раз проигнорировали правила безопасности, сэкономив на сигнализации, охране и видеонаблюдении. Ведь несколько дней назад подобный случай произошел в Борисполе. Тогда злоумышленники вынесли 1 000000 гривен. Сейчас проводится следствие, воров разыскивают.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 30 на 31 августа в городе Борисполь Киевской области, в помещении жилищно-коммунального предприятия из банкомата банка «Аваль» было похищено около 1 млн. грн. По данным правоохранителей, «злоумышленники проникли в помещение через пластиковые двери холла и с помощью инструментов открыли денежный автомат, который не был оснащен ни сигнализацией, ни камерой видеонаблюдения и вообще никак не охранялся».