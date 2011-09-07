В пятницу Землю накроет мощная магнитная буря

Две мощные рентгеновские вспышки, произошедшие на Солнце накануне, могут привести к магнитной буре на Земле, начало которой ожидается в пятницу, 9 сентября, сообщил РИА Новости руководитель центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Сергей ГАЙДАШ.

"В последние дни наблюдался всплеск солнечной активности. Вчера была вспышка класса М5.5, потом в ночь на среду - Х2.2. Оба эти события произошли в активной области 1283, которая находится сейчас почти в центре солнечного диска, а значит они будут воздействовать на Землю", - сказал С.ГАЙДАШ.

Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

По словам С.ГАЙДАША, уже вчера был зафиксирован рост потока протонов от Солнца, хотя он пока не дошел до уровня, опасного для космической техники. Рост будет продолжаться.

"Через несколько дней до Земли дойдет поток солнечной плазмы, поэтому с 9 по 11 сентября ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны солнечные бури", - сказал он.