Стоимость коттеджей под Киевом снизилась (по районам)

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в августе 2011 года снизилась на 0,10% (1 долл.) – до 992 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 1,27% (17 долл.) – до 1 352 долл./кв. м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 210 долл./кв. м, самым дорогим – Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1 419 долл./кв. м.

По данным компании, в августе снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Обуховском районе – на 1,05% (15 долл.) – до 1 419 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 0,21% (3 долл.) – до 1 417 долл./кв. м, Вышгородском – на 0,10% (1 долл.) – до 988 долл./кв. м, Васильковском – на 0,10% (1 долл.) – до 978 долл./кв. м, Броварском – на 0,33% (3 долл.) – до 911 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 0,15% (1 долл.) – до 654 долл./кв. м, Мироновском – на 1,70% (8 долл.) – до 462 долл./кв. м, Згуровском – на 1,59% (6 долл.) – до 371 долл./кв. м, Яготинском – на 1,60% (6 долл.) – до 369 долл./кв. м.

При этом рост стоимости домовладений наблюдался в Бориспольском районе – на 0,07% (1 долл.) – до 1 349 долл./кв. м, Макаровском – на 1,73% (17 долл.) – до 998 долл./кв. м, Бородянском – на 0,54% (5 долл.) – до 923 долл./кв. м, Белоцерковском – на 0,38% (2 долл.) – до 525 долл./кв. м, Фастовском – на 0,19% (1 долл.) – до 524 долл./кв. м, Барышевском – на 0,22% (1 долл.) – до 462 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 0,69% (3 долл.) – до 435 долл./кв. м, Ракитнянском – на 0,25% (1 долл.) – до 397 долл./кв. м, Богуславском – 0,27% (1 долл.) – до 376 долл./кв. м, Иванковском – на 0,28% (1 долл.) – до 357 долл./кв. м, Таращанском – на 1,95% (5 долл.) – до 262 долл./кв. м, Сквирском – на 2,44% (5 долл.) – до 210 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не участвуют в анализе).