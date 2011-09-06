Священники УПЦ против регистрации «Гей-альянса»

Совет Сумской епархии Украинской Православной Церкви выступил с заявлением против регистрации в г. Сумы организации «Гей-альянс».

Как передает корреспондент УНИАН, священники называют организацию «пристанищем извращенцев».

«Мы, члены Епархиального совета Сумской епархии Украинской Православной Церкви, от имени православных верующих более чем 200 приходов Сумщины, обеспокоены фактом государственной регистрации некоей общественной организации, которая основной целью своей деятельности ставит пропаганду однополых сексуальных отношений», - говорится в заявлении.

Они также сообщают, что «к православным священникам поступают многочисленные просьбы предпринять действия против официальной регистрации развратной организации, которая стремится утвердить мерзкий порок в качестве «общественной деятельности».

22 августа 2011 года главным управлением юстиции в Сумской области было принято решение о легализации путем письменного уведомления об учреждении местной ячейки «Всеукраинской общественной организации «Гей-альянс Украина».