Задержан подозреваемый в убийстве майора милиции

Сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 4 сентября в селе Семиполки Броварского района Киевской области майора милиции.

Как сообщил УНИАН начальник отдела связей с общественностью МВД Украины в Киевской области Николай ЖУКОВИЧ, подозреваемый был задержан сегодня около 12.00 в этом же селе в доме родственников своего товарища.

"Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление работникам милиции, но был нейтрализован применением сотрудниками правоохранительных органов приемов рукопашного боя", - сообщил Н.ЖУКОВИЧ.

Он отметил, что задержанный ранее был трижды судим за кражи и сопротивление представителям правоохранительных органов. Сейчас его допрашивают работники прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 37-летний майор милиции, начальник Калитнянского поселкового отдела внутренних дел Николай Симоненко был убит выстрелом из охотничьего ружья около 3-х часов 4 сентября возле кафе с.Семиполки нетрезвым местным жителем, которому милиционер сделал замечание по поводу его поведения.