Мужчина в огороде нашел арсенал, зарытый дедом после войны

В Кировоградской области в селе Владимировка мужчина, выкапывая картофель на территории частного домовладения, наткнулся на арсенал боеприпасов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.

Мужчина догадался, что нашел убежище своего деда, который после войны закопал большое количество снарядов у себя на огороде. На место события выехали бойцы пиротехнической группы областного управления МЧС. Саперы изъяли из-под земли 30 артиллерийских снарядов диаметром 76 мм

Взрывоопасные предметы обезврежены специалистами.