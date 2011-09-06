Мужчина в огороде нашел арсенал, зарытый дедом после войны
15:24, 06 сентября 2011Общество
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30 артиллерийских снарядов
В Кировоградской области в селе Владимировка мужчина, выкапывая картофель на территории частного домовладения, наткнулся на арсенал боеприпасов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.
Мужчина догадался, что нашел убежище своего деда, который после войны закопал большое количество снарядов у себя на огороде. На место события выехали бойцы пиротехнической группы областного управления МЧС. Саперы изъяли из-под земли 30 артиллерийских снарядов диаметром 76 мм
Взрывоопасные предметы обезврежены специалистами.
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