Форум издателей во Львове соберет свыше 800 литераторов

14-18 сентября состоится 18-й Международный книжный “Форум издателей во Львове”.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН президент общественной организации «Форум издателей» Александра КОВАЛЬ, в этом году на форуме будут представлены 26 стран, 221 автор, состоится более 600 мероприятий, в которых примут участие более 800 литераторов, а на конкурс будет выставлено около 400 книг.

Звездным гостем нынешнего форума станет норвежский писатель Эрленд ЛУ, особый гость – казахский поэт, писатель, общественный деятель Олжас СУЛЕЙМЕНОВ.

Специальные гости форума – Иван ДЗЮБА, Анджей МЕНЦВЕЛЬ, Борис ДУБИН, Арво ВАЛТОН, Геннадий БУРБУЛИС, Адам МИХНИК, Мирослав ПОПОВИЧ, Ярослав ГРИЦАК, Василий ШКЛЯР, Мария МАТИОС, Ольга ТОКАРЧУК, Марек КРАЕВСКИЙ.

Страна – почетный гость форума - Швейцария, страна – специальний гость - Норвегия.

Среди писателей, которые посетят Львов: Юрг ГАЛЬТЕР, Арно КАМЕНИШ, Свенья ГЕРМАНН, Эжен МЕЛИТЦ, Беттина ШПОЭРИ.

В рамках форума уже в шестой раз состоится международный литературный фестиваль. Его посетят 250 писателей из 26 стран 5 континентов мира.

Также пройдут международный фестиваль переводов “TRANSLIT”, бизнес-форум, в рамках которого специалисты издательской сферы обсудят аспекты издания электронных книг и законопроект “О национальном культурном продукте”, книжная ярмарка, в которой примут участие свыше 600 издательских структур из Украины, России, Польши, Швейцарии и Ирландии, библиотечный форум.

15 сентября будет торжественно объявлена лучшая книга нынешнего “Форума издателей во Львове”.

Как отметил на пресс-конференции поэт и директор издательства “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Иван МАЛКОВИЧ, форум издателей является крупнейшим культурным событием в Украине. По его словам, многие люди, которые приезжают на форум, жалуются, что просто физически невозможно успеть попасть на все мероприятия, которые они хотели бы посетить. Мероприятий настолько много, что “в дни форума можно зайти практически в любой зал Львова и там обязательно будут говорить о литературе”. По словам И.МАЛКОВИЧА, самым важным при этом является то, что 70% аудитории этих до отказа заполненных помещений составляет молодежь.