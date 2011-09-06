Завтра в большинстве областей Украины пройдут дожди

7 сентября на территории Украины сохранится переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром в северных, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, а днем в большинстве центральных областей ожидается кратковременный дождь, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в западных, восточных областях и на севере Левобережья 6-11°; днем 19-24°, на Закарпатье и в южной части до 26°.

В Киеве и области ночью и утром пройдет кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков. Температура по области ночью 10-15°, днем 19-24°. В г. Киеве температура ночью 13-15°, днем 19-21°.

6 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 21-23°, в Днепре возле Киева 20°.