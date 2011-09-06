В Луганской области затопило шахту: ищут трех горняков

В г. Петровское Антрацитовского района Луганской области, на шахте ПП „Рудник”, на горизонте 340 м, сегодня ночью произошло внезапное затопление выработки водой.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, во время затопления в транспортных просеках находилось трое горняков.

Отделениями Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуголь проводятся спасательные работы.

По состоянию на 7.00 судьба горняков неизвестна. В шахте проводится откачка воды. В выработку подается воздух.

На месте события работает оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.

Кроме того, 5 сентября в г. Енакиево, ГП „Орджоникидзеуголь” на шахте ”Булавинская”, на горизонте 530 м внезапными выбросами угля смертельно травмирован горняк.