Цены на квартиры в Киеве (по районам)

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе 2011 года выросла на 0,56% (9 долл.) - до 1 603 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 263 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 535 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Печерском районе – на 1,81% (45 долл.) – до 2 535 долл./кв. м. Оболонском районе – на 0,62% (10 долл.) – до 1 625 долл., Голосеевском районе – на 0,37% (6 долл.) – до 1 630 долл., Подольском – на 1,47% (21 долл.) – до 1 447 долл., Соломенском – на 0,56% (8 долл.) – до 1 438 долл., Святошинском – на 0,75% (10 долл.) – до 1 348 долл., Дарницком районе – на 0,08% (1 долл.) – до 1 263 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Днепровском – на 0,07% (1 долл.) – 1 335 долл., Деснянском – на 0,46% (6 долл.) – до 1 291 долл./кв. м, Шевченковском районе – на 0,05% (1 долл.) – до 2 002 долл./кв. м.

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На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе выросла на 0,38% (7 долл.) – до 1 833 долл./кв. м.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 413 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 951 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Печерском районе – на 1,06% (31 долл.) – до 2 951 долл./кв. м, Оболонском– на 0,99% (18 долл.) – до 1 835 долл., Подольском – на 1,16% (19 долл.) – до 1 655 долл., Соломенском районе – на 1,69% (27 долл.) – до 1 623 долл.

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Голосеевском – на 0,17% (3 долл.) – до 1 799 долл., Днепровском – на 0,19% (3 долл.) – до 1 539 долл., Святошинском – на 0,13% (2 долл.) – до 1 531 долл., Деснянском районе – на 1,02% (15 долл.) – до 1 456 долл./кв. м.

В то же время стабилизация стоимости 1 кв. м жилья произошла в Шевченковском районе – на уровне 2 383 долл./кв. м и Дарницком районе – на уровне 1 413 долл..

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.