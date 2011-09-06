Янукович: газ должен стоить как в Германии минус транзит

Для Украины приемлем вариант, если за основу будет взята цена газа для Германии за вычетом стоимости транзита от России до этой страны.

Об этом в интервью «Коммерсант Украина» сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Сейчас речь идет исключительно о возврате к справедливой цене - это цена для Германии минус 70 долларов транзитного тарифа от границы России до Германии. Кстати, E.ON Ruhrgas подал в суд на "Газпром", требуя пересмотра контрактной цены. Мы же говорим о том, чтобы брать за основу сегодняшнюю немецкую цену», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН заявил, что Украину устроила бы цена на уровне 230 долларов.

"Если бы на сегодняшний день газ стоил бы хотя бы на уровне 230 долларов за тысячу кубометров - хорошая цена, вполне объективная", - сказал Е.БАКУЛИН в интервью "5-му каналу", при этом утверждая, что до заключения газовых соглашений с Россией в январе 2009 года российский газ стоил Украине 179,5 долларов за 1000 куб. м.