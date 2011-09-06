Кабмин забрал права на недра у Минприроды

Кабинет министров Украины своим постановлением передал управление государственными корпоративными правами Национальной акционерной компании (НАК) «Надра Украины» Государственной службе геологии и недр Украины (Госгеолслужба).

Соответствующее постановление Кабинета министров (№912 от 31 августа) обнародовано на правительственном портале.

Ранее управление НАК «Надра Украины» осуществляло Министерство экологии и природных ресурсов (Минприроды).

Кроме того, этим же постановлением Кабмин утвердил новый устав НАК «Надра Украины» и внес изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере геологии и использовании недр.

Как сообщал УНИАН, 2010 год НАК «Надра Украины» завершила с чистой прибылью 5,012 млн. грн., тогда как за 2009 год чистый убыток составил 34,999 млн. грн.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.