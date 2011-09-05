Синод епископов УГКЦ собрался, чтобы определить стратегию

Сегодня в бразильском городе Куритиба начал работу Синод епископов Украинской греко-католической церкви, сообщает департамент информации УГКЦ.

В то же время, как сообщил УНИАН директор департамента отец Игорь (ЯЦИВ), официальное открытие Синода состоялось вчера, 4 сентября, прочтением декрета главы УГКЦ на торжественном закрытии V сессии Патриаршего Собора УГКЦ в городе Прудентополе.

В работе Синода, который возглавил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК), принимают участие епископы из Украины, США, Канады, Бразилии, Аргентины, Австралии и стран Западной Европы.

Стоит отметить, что это первый Синод УГКЦ, который возглавил Блаженнейший Святослав, после избрания его главой церкви.

По словам о.Игоря, работа Синода началась с молебна Святому Духу, который возглавил Владыка Богдан (ДЗЮРАХ), секретарь Синода. В завершение молебна епископы приняли присягу, затем в зал заседаний была торжественно внесена книга Евангелий. После этого началась первая сессия Синода.

По словам Главы УГКЦ, главной темой этого Синода будет «Стратегии развития УГКЦ».

Блаженнейший Святослав также кратко напомнил итоги прошлогоднего Синода, на котором рассматривали тему евангелизации.

«Мы осмыслили, что евангелизация - это деятельность всей Церкви. Это то, что Церковь делает, все, что она проповедует, открыто одному - проповеди слова Божия, проповеди Евангелия как словом, так и делом. Итак, мы должны видеть евангелизацию как многогранное деяние жизни церкви. Поэтому итоговый документ по евангелизации будет сформулирован на основе этого стратегического видения развития нашей Церкви», - сказал Глава УГКЦ.

Синод епископов Украинской греко-католической церкви продлится до 10 сентября.