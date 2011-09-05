Колесников анонсировал запуск сайта «Затримки.net»

Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ рассчитывает, что FAA (Федеральная авиационная администрация США) в сентябре переведет Украину из второй в первую категорию по нормам авиабезопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции по итогам работы отрасли за летний период и за 8 месяцев 2011 года.

«Если ничего не изменится, 28-30 сентября оно пройдет (аудит — УНИАН). Шансы получить первую категорию у нас очень большие. Это открывает украинским авиакомпаниям полеты в другие города США, кроме Вашингтона и Нью-Йорка, куда мы уже имеем право и так летать», - сказал он.

Кроме того, Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что министерство намерено к 1 октября запустить сайт с рабочим названием «Затримки.net», на котором пассажиры смогут сообщать о задержках любых авиарейсов, с тем, чтобы министерство оперативно реагировало. «Это позволит нам иметь прямой онлайн-контакт с пассажирами… и я очень недоволен действиями Альянса («Украинская авиационная группа» - УНИАН) в части опозданий. Сейчас Альянс просит новые назначения рейсов, но они не могут справиться с теми, которые у них есть сейчас, тем не менее, конечно, новые назначения они получат. Также это касается и МАУ», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.